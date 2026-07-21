Как размножить малину: 4 проверенных способа

Хотите расширить малиновую плантацию, не тратя деньги на саженцы? Это проще, чем кажется. Собрали для вас четыре проверенных метода размножения любимой ягоды — от быстрого отделения отпрысков до работы с корнями.
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