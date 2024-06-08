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«Есть договоренность о новом матче с Россией»

«Есть договоренность о новом матче с Россией»

Прошедший 7 июня в Минске товарищеский матч между Белоруссией и Россией был важен не только для нашей команды, в условиях отстранения от международных соревнований вынужденной с трудом находить себе соперников для контрольных игр.

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