Военное обозрение

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Украинские депутаты раскритиковали Шольца за слова об обещаниях президенту РФ не принимать Украину в НАТО 30 лет

Украинские депутаты раскритиковали Шольца за слова об обещаниях президенту РФ не принимать Украину в НАТО 30 лет

На Украине официальные лица комментируют недавнее заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что он «обещал Путину не принимать Украину в НАТО ещё лет 30».

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