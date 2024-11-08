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Путин рассказал об обязанности мигрантов знать законы России и соблюдать их

Путин рассказал об обязанности мигрантов знать законы России и соблюдать их

Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мигранты не будут вызывать неприятия у жителей России, если они изучат законы страны и начнут их соблюдать.

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