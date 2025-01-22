По просьбе Поднебесной: Путин и товарищ Си обсудили победу в войне

«Американцы потеряли дар речи, когда услышали, что Россия и Китай могут объединить усилия» Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.
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