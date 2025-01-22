ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Валентин Сухарев
    А жалуются что штурмовиков не хватает на СВО. Вот ВАМ готовые штурмы, это не полицаи их место на ЛБС. Таких дармоедов..."Ты, короче, поко...
  • vitaly yanushkevich
    Наша( если так можно сказать) полиция защищает черножепых, они им платят, а зачем защищать русских? Давно уже надо вс..."Ты, короче, поко...
  • Андрей
    А я о чем?"Высмеять в "Правде"

По просьбе Поднебесной: Путин и товарищ Си обсудили победу в войне

По просьбе Поднебесной: Путин и товарищ Си обсудили победу в войне

  «Американцы потеряли дар речи, когда услышали, что Россия и Китай могут объединить усилия» Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Наивные надежды!!!
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10 час.
Андрей ПандовРихтер
Причём у всех
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10 час.
Сергей Дмитриев
Китайцы чётче обозначают свою позицию по многим вопросам политики и экономики. На их успехи не принято, по умолчанию, ссылаться в РФ. ИмХо
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9 час.

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