Стратегический симбиоз: почему Пекину нужна сильная Россия

Пусть и не сразу, но даже в вашингтонском Центре анализа европейской политики* (CEPA*, нежелателен в РФ) нашелся аналитик Челс Михта, который предположил: российско-китайские отношения сложнее, чем их видят на Западе, и вовсе не сводятся к какому-то «вассалитету».