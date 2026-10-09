Стратегический симбиоз: почему Пекину нужна сильная Россия

Пусть и не сразу, но даже в вашингтонском Центре анализа европейской политики* (CEPA*, нежелателен в РФ) нашелся аналитик Челс Михта, который предположил: российско-китайские отношения сложнее, чем их видят на Западе, и вовсе не сводятся к какому-то «вассалитету».
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