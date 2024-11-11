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Итальянец описал жизнь в российской деревне фразой «почему русские такое допускают?»

Итальянец описал жизнь в российской деревне фразой «почему русские такое допускают?»

Итальянец вместе с русской женой побывал в деревне в Крыму и описал увиденное фразой «почему русские такое допускают?» Впечатления Симоне записала его супруга в своем блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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Комментарии
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Владимир Карпов
У нас по стране полно мест, где бедность и нищета зашкаливают и потому там &quot;конь не валялс&quot;я и постройки ещё времён &quot;царя Гороха&quot;. Но ведь в любом случае прибраться-то можно ..., чтобы было пусть бедно, но чисто ! Так что в этом плане итальянец прав - чистоты и порядка у нас не то что не хватает, а просто потребности такой у многих нет ... Вот поэтому во многом и живём, как в курятнике ...!
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