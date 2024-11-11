Итальянец описал жизнь в российской деревне фразой «почему русские такое допускают?»

Владимир Карпов

У нас по стране полно мест, где бедность и нищета зашкаливают и потому там "конь не валялс"я и постройки ещё времён "царя Гороха". Но ведь в любом случае прибраться-то можно ..., чтобы было пусть бедно, но чисто ! Так что в этом плане итальянец прав - чистоты и порядка у нас не то что не хватает, а просто потребности такой у многих нет ... Вот поэтому во многом и живём, как в курятнике ...!