📄 Как бизнесу в Крыму получить заключение о форс‑мажоре в условиях режима ЧС? Президент Союза «Торгово‑промышленная палата Республики Крым» Сергей Диюк рассказал «Крым 24», что заключение о форс‑мажоре — один из важных инструментов поддержки предпринимателей.