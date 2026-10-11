📄 Как бизнесу в Крыму получить заключение о форс‑мажоре в условиях режима ЧС? Президент Союза «Торгово‑промышленная палата Республики Крым» Сергей Диюк рассказал «Крым 24», что заключение о форс‑мажоре — один из важных инструментов поддержки предпринимателей.
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