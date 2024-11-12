Компьютерное зрение Игоря Лодыгина поможет очистить побережья от мусора

Ассистент кафедры автоматики, робототехники и управления техническими системами в САФУ Игорь Лодыгин рассказал СЛОНу про возможности компьютерного зрения, и о том, с какими проблемами сталкиваются ученые в лабораториях, изучая работу беспилотниковС 2023 года в Иванове стартовал увлекательный научно-просветительский проект «СЛОН» («Солярис.