Болельщики «Юты» скандировали «Мяч не врет!» после промаха Порзингиса со штрафного

Домашний стадион «Джаз» отреагировал на промах форварда «Далласа» Кристапса Порзингиса со штрафного. После того, как Порзингис смазал бросок с линии, назначенный за спорное техническое нарушение, болельщики «Юты» хором выкрикнули «Мяч не врет!».