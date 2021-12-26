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Болельщики «Юты» скандировали «Мяч не врет!» после промаха Порзингиса со штрафного

Болельщики «Юты» скандировали «Мяч не врет!» после промаха Порзингиса со штрафного

Домашний стадион «Джаз» отреагировал на промах форварда «Далласа» Кристапса Порзингиса со штрафного. После того, как Порзингис смазал бросок с линии, назначенный за спорное техническое нарушение, болельщики «Юты» хором выкрикнули «Мяч не врет!».

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