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Призраки красных линий: удары ВСУ вглубь России

Призраки красных линий: удары ВСУ вглубь России

Миф или нет, но Зеленский заявил о доморощенных ОТРК, успешно испытанных минувшим летом. Возможно, они являются усовершенствованными «Сапсанами» из Днепропетровска (на фото прототип или даже макет)В поисках красных линийВ логике военно-политического командования Украины наступило время для очередного шага.

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