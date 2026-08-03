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Букмекеры обновили котировки на чемпиона РПЛ после побед «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»

Букмекеры обновили котировки на чемпиона РПЛ после побед «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»

Завершился второй тур Российской Премьер-Лиги.Завершился второй тур Российской Премьер-Лиги. Основные фавориты пока идут без потерь — «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» набрали максимальное количество очков.

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