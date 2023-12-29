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Веселый, но каверзный тест по всенародно известной комедии «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова

Веселый, но каверзный тест по всенародно известной комедии «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова

Есть установка весело встретить Новый год! Сможете ли вы пройти тест коротенько, минут за сорок? фото: кадр из фильма «Карнавальная ночь» (1956)Верите ли вы, что всенародно любимой музыкальной новогодней комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» пробило аж 67 лет? А оно пробило! Впервые она спустилась на советские экраны 29 декабря 1956 года.

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