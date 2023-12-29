Веселый, но каверзный тест по всенародно известной комедии «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова

Есть установка весело встретить Новый год! Сможете ли вы пройти тест коротенько, минут за сорок? фото: кадр из фильма «Карнавальная ночь» (1956)Верите ли вы, что всенародно любимой музыкальной новогодней комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» пробило аж 67 лет? А оно пробило! Впервые она спустилась на советские экраны 29 декабря 1956 года.