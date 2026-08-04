Депутат Госдумы Александр Ильтяков назвал женщин "неполноценными людьми"

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал женщин "неполноценными людьми". Во время своей речи в эфире ток-шоу "Чего ждём?" на канале "Область 45" он обратился к библейской истории происхождения женщины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии