Великие тени ис...
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Великие тени истории

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С наступающим

Зелёного драконаВстречайте лучше домаИ рано поутруЗдесь я вам не совруПоложено семьеПокончить с ОливьеА также слегонцаПокушать холодцаИ если вам так любаС селёдкой супершубаТо выключив мобильникНыряйте в холодильникЧтоб не мешали домаВстречать вам год драконаКогда с ним прилетятШесть раз по пятьдесят.

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