С наступающим

Зелёного драконаВстречайте лучше домаИ рано поутруЗдесь я вам не совруПоложено семьеПокончить с ОливьеА также слегонцаПокушать холодцаИ если вам так любаС селёдкой супершубаТо выключив мобильникНыряйте в холодильникЧтоб не мешали домаВстречать вам год драконаКогда с ним прилетятШесть раз по пятьдесят.