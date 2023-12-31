С наступающим

Зелёного драконаВстречайте лучше домаИ рано поутруЗдесь я вам не совруПоложено семьеПокончить с ОливьеА также слегонцаПокушать холодцаИ если вам так любаС селёдкой супершубаТо выключив мобильникНыряйте в холодильникЧтоб не мешали домаВстречать вам год драконаКогда с ним прилетятШесть раз по пятьдесят.
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