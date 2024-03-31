Гаджет превратится в «кирпич»? К чему готовиться владельцам смартфонов

У крупных американских корпораций, на чьей операционной системе сегодня работает большая часть смартфонов, есть все технические возможности отключить телефоны российских пользователей, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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