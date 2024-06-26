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Мигранты из Северной Кореи в России: сколько зарабатывают и как себя ведут

Мигранты из Северной Кореи в России: сколько зарабатывают и как себя ведут

Еще до визита Путина в Северную Корею, эксперты пришли к выводу, что президент РФ и лидер КНДР договорятся о завозе северокорейских рабочих в Россию.

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