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Проезд в метро Петербурга подорожал с 1 января 2022 года

Проезд в метро Петербурга подорожал с 1 января 2022 года

Проезд в метро Петербурга подорожал. Новые тарифы начали действовать с 1 января 2022 года. Уточняется, что одна поездка на подземном транспорте по жетону теперь стоит 65 рублей, то есть повышение относительной прежней цены составило пять рублей.

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