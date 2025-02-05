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В России в 2024 году расширился ассортимент лекарств

В России в 2024 году расширился ассортимент лекарств

В 2024 году на российском рынке появилось свыше 500 новых наименований лекарственных препаратов, суммарный объем которых достиг 52,1 млн упаковок, свидетельствуют данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы цифровой маркировки "Честный знак".

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