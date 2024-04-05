Суд изъял активы холдинга «Ариант»

ЧЕЛЯБИНСК, 5 апреля, ФедералПресс. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ к основателю группы ЧЭМК Юрию Антипову и его жене на сумму 105 миллиардов рублей и об изъятии активов холдинга «Ариант» семьи Александра Аристова.
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