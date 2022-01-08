В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о новогоднем обращении Путина “в бронежилете” и “консервах” (ФОТО, ВИДЕО)

В Кремле отреагировали на слухи о съемках новогоднего обращения Владимира Путина. В частности, официальный представитель президента Дмитрий Песков высказался о том, что глава государства якобы участвовал в съемках поздравления в бронежилете.
В Кремле отреагировали на слухи о съемках новогоднего обращения Владимира Путина. В частности, официальный представитель президента Дмитрий Песков высказался о том, что глава государства якобы участвовал в съемках поздравления в бронежилете.
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