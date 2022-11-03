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За «Ричмонд» из сериала «Тед Лассо» выиграли более 1 млн матчей в FIFA 23

Игроки в FIFA 23 выиграли более 1 млн матчей за вымышленный клуб «Ричмонд» из сериала «Тед Лассо». Об этом сообщает The Athletic.

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