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Павел Дуров жалуется на чрезмерное внимание к нему и Telegram со стороны ФБР

Павел Дуров жалуется на чрезмерное внимание к нему и Telegram со стороны ФБР

Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе интервью Дуров поделился своим мнением о том, что ему и остальным сотрудникам мессенджера уделяют слишком много внимания ФБР.

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