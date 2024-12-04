Очистить Грузию от скверны. Тбилиси повторит сценарий Минска, а не Киева

В Грузии, как и ожидалось ранее, начался сценарий майдана. Пока всё идёт по классической схеме: митинги возле административных зданий, красивые фоточки «беззащитных» протестующих на фоне «вооружённого до зубов» ОМОНа, беспорядки с применением булыжников, петард и прочих подручных средств, серьезное давление со стороны западных «партнёров», формирование параллельных структур власти.
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