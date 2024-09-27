В Бурятии мужчину арестовали за стрельбу по родственнику из-за собаки

Жителя Бурятии подозревают в стрельбе по родственнику. Об этом сообщает управление СК РФ по региону. По версии следствия, к мужчине приехал двоюродный брат, но в какой-то момент собака хозяина укусила гостя, и родственник стал предъявлять претензии владельцу.
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