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МОСИНФОРМ

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Владислав Овчинский: Москва готова протестировать лучшие решения начинающих разработчиков в строительстве

Владислав Овчинский: Москва готова протестировать лучшие решения начинающих разработчиков в строительстве

Столица привлекает технологические команды к решению практических задач строительной отрасли. Департамент градостроительной политики Москвы выступил постановщиком отраслевой задачи в конкурсе мэра Москвы для лучших ИТ-специалистов «Лидеры цифровой трансформации».

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