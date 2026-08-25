Владислав Овчинский: Москва готова протестировать лучшие решения начинающих разработчиков в строительстве

Столица привлекает технологические команды к решению практических задач строительной отрасли. Департамент градостроительной политики Москвы выступил постановщиком отраслевой задачи в конкурсе мэра Москвы для лучших ИТ-специалистов «Лидеры цифровой трансформации».
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