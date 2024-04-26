WSJ узнала о новых потенциальных штрафах за нарушение санкций

Закон о помощи союзникам США на $95 млрд, в который вошла помощь Украине, включает в себя новые поправки в американское санкционное законодательство, которые могут стать причиной новых штрафов для представителей бизнеса.
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