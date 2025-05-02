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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Бунт на корабле?

Бунт на корабле?

После того, как прошла проверка в бане, куда не пускали местных, поскольку считали собственной территорий, поднялся шум, как вы знаете, вплоть до того, что вызвали нашего посла на ковер и махали потными кулачками  вручили ноту протеста.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
меня  удивляет, нет, точнее, возмущает до  глубины  души  поведение властей  России - В Средней  Азии, насквозь  исламских  странах  жёсткий  запрет на никабы, а в России  им полный  привет - ходите, носите  взрывчатку  мужики под никабом. Доколе  эта мерзость будет твориться  в России: ?
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ НЕ хотят подчиняться российским законам - надо депортировать на родину - пусть живут по законам СВОЕЙ родины. НЕТ других вариантов!
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Тимофей
Разогнать прогнившую Думу если не могут поставить запред никабам и всей мерзости из Средней Азии.
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