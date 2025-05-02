После того, как прошла проверка в бане, куда не пускали местных, поскольку считали собственной территорий, поднялся шум, как вы знаете, вплоть до того, что вызвали нашего посла на ковер и махали потными кулачками вручили ноту протеста.
Бунт на корабле?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
меня удивляет, нет, точнее, возмущает до глубины души поведение властей России - В Средней Азии, насквозь исламских странах жёсткий запрет на никабы, а в России им полный привет - ходите, носите взрывчатку мужики под никабом. Доколе эта мерзость будет твориться в России: ?
Ответить
15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ НЕ хотят подчиняться российским законам - надо депортировать на родину - пусть живут по законам СВОЕЙ родины. НЕТ других вариантов!
Ответить
6 час.
Т
Тимофей
Разогнать прогнившую Думу если не могут поставить запред никабам и всей мерзости из Средней Азии.
Ответить
39 мин.
Свежие комментарии