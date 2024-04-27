Песков заявил, что видел статью WSJ о непричастности Путина к смерти Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел статью газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что разведка США не считает российского лидера Владимира Путина причастным к смерти Алексея Навального.
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