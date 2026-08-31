Селлеры подали в Сбер свыше 3 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов

Продавцы Wildberries и Ozon направили в Сбербанк 3,7 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов, одобренный финансовой организацией объем составил 6,8 млрд рублей.
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