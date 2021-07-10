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Еда советских времён: почему я считаю, что ругать её никто не имеет права!

Еда советских времён: почему я считаю, что ругать её никто не имеет права!

Олег Сидоров В очередной раз мне попалась на глаза публикация об «ужасной советской еде» и «кош-ш-ш-марных» продуктах.

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Светлана Петрова
Многие до сих пор так питаются, намного вкуснее зарубежных жирных гамбургеров и накачанных гормонами окороков, лучше синие куры, морепродукты какие уж обитают, вам омаров подавай? Колбаса была натуральная?

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