Еда советских времён: почему я считаю, что ругать её никто не имеет права!

♀♂ Гостиная для друзейЕда советских времён: почему я считаю, что ругать её никто не имеет права!Олег Сидоров В очередной раз мне попалась на глаза публикация об «ужасной советской еде» и «кош-ш-ш-марных» продуктах.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана ПетроваМногие до сих пор так питаются, намного вкуснее зарубежных жирных гамбургеров и накачанных гормонами окороков, лучше синие куры, морепродукты какие уж обитают, вам омаров подавай? Колбаса была натуральная?Комментировать
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