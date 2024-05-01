Разные для разных регионов: даты основного ЕНТ озвучили в Казахстане

Регистрация на ЕНТ для Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей будет осуществляться с 6 по 20 мая, а само тестирование пройдет с 25 мая по 12 июля.