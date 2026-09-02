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Царьград

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Мантуров сообщил о росте продаж автомобилей в России на 7% в 2026

Мантуров сообщил о росте продаж автомобилей в России на 7% в 2026

По итогам первых восьми месяцев 2026 года в России продажи новых автомобилей возросли на 7%, превысив 940 тыс.

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