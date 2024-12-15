В Добролюбовке расскажут о путешествии на «зелёный остров»

Новая встреча клуба любителей путешествий «Отправная точка» пройдёт во вторник, 17 декабря, в 18:30Новая встреча клуба любителей путешествий «Отправная точка» пройдёт во вторник, 17 декабря, в 18:30Преподаватель САФУ Марина Никитина расскажет о своей летней поездке на «зеленый остров» Восточного Китая — Циндао.