В Добролюбовке расскажут о путешествии на «зелёный остров»

Новая встреча клуба любителей путешествий «Отправная точка» пройдёт во вторник, 17 декабря, в 18:30Новая встреча клуба любителей путешествий «Отправная точка» пройдёт во вторник, 17 декабря, в 18:30Преподаватель САФУ Марина Никитина расскажет о своей летней поездке на «зеленый остров» Восточного Китая — Циндао.
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