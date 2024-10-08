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Бьянка рассказала о домогательствах известного артиста

Бьянка рассказала о домогательствах известного артиста

Певица Бьянка вспомнила, как с ней произошел неприятный инцидент во время съемок "Песни года". Знаменитость утверждает, что когда она ехала в поезде в компании других артистов, один из известных личностей подошел к ней с интимным предложением.

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