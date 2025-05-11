В Германии надеятся, что Европа поддержит усиление пограничного контроля

Ужесточение пограничного контроля и отказ в пересечении границ Германии найдут поддержку в Европе, несмотря на массовую критику, заявил лидер ХСС Маркус Зедер 11 мая в интервью немецкой газете Bild am Sonntag «Я убежден, что европейские соседи в конечном итоге примут это», — сказал немецкий политик.
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