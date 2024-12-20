Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, очевидцы сообщают о серии взрывов. Информация о тревоге следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации от 20 декабря.
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