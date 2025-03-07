Самый известный киллер России Леша Солдат попросился на СВО

Иван Иваныч Те, у кого желание остаться живым превышает- скорее всего сидят не по столь тяжелым статьям. Сроки там поменьше. А этот сколько убийств выполнил, пусть теперь наказание получит по полной норме. По любому- УДО ли , СВО ли- он получает шанс, а другим он шансов не оставил.

АЛ Александр Лагуткин Так он через три года и так выйдет на свободу по окончании срока. Пусть повоюет. На фронте часто отношение к жизни меняется. Да и пользу какую-то принесет. Стрелять он вроде не должен был разучиться. А там пусть Всевышний решит, - убирать его за грехи, или оставить ещё на земле.