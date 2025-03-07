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Самый известный киллер России Леша Солдат попросился на СВО

Самый известный киллер России Леша Солдат попросился на СВО

БлокнотРУ Одному из самых известных наёмных убийц России, Алексею Шерстобитову, более известному под прозвищем Лёша Солдат, может быть предоставлено условно-досрочное освобождение (УДО).

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Комментарии
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Иван Иваныч
Те, у кого желание остаться живым превышает- скорее всего сидят не по столь тяжелым статьям. Сроки там поменьше. А этот  сколько  убийств выполнил, пусть теперь наказание получит по полной норме. По любому- УДО ли , СВО ли- он получает шанс, а другим он шансов не оставил.
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1 д.
АЛ
Александр Лагуткин
Так он через три года и так выйдет на свободу по окончании срока.  Пусть повоюет. На фронте часто отношение к жизни меняется.  Да и пользу какую-то принесет. Стрелять он вроде не должен был разучиться.  А там пусть Всевышний решит, - убирать его за грехи, или оставить ещё на земле.
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1 д.
Boris Borisov
Надо выпускать. Очень много работы накопилось. Не надо его в СВО пусть работает по специальности !
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1 д.
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