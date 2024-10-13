Петербургских школьниц не пустили на концерт рэпера Toxi$

Организаторы должны вернуть им деньги Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала в своем телеграм-канале, что подростков младше 16 лет не пустили на концерт рэпера Toxi$ (Андрей Смелянский) в Северной столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии