НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Пока у нас такие депутаты, как Мизулина, будут курировать вопросы работы с молодежью, у нас не изменится НИЧЕГО! Она ...Петербургских шко...
  • Алексей Рубин
    Конечно, для чинуш это вкусный кусок - изрядная территория возле станции метро Горьковская, в самом центре историческ...В Петербурге нашл...
  • Стефания Новак
    Попробуйте и Польши не станет!!!В Польше заявили,...

Петербургских школьниц не пустили на концерт рэпера Toxi$

Петербургских школьниц не пустили на концерт рэпера Toxi$

Организаторы должны вернуть им деньги Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала в своем телеграм-канале, что подростков младше 16 лет не пустили на концерт рэпера Toxi$ (Андрей Смелянский) в Северной столице.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Пока у нас такие депутаты, как Мизулина, будут курировать вопросы работы с молодежью, у нас не изменится НИЧЕГО! Она сама ходит на канал ТНТ на шоу, где над ней открыто издеваются, а она только хихикает, как дурочка!( 😡
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх