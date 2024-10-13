Петербургских школьниц не пустили на концерт рэпера Toxi$

Надежда

Пока у нас такие депутаты, как Мизулина, будут курировать вопросы работы с молодежью, у нас не изменится НИЧЕГО! Она сама ходит на канал ТНТ на шоу, где над ней открыто издеваются, а она только хихикает, как дурочка!( 😡