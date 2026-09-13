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Север Пресс

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В Губкинском власти объявили аукцион на уборку от снега

В Губкинском власти объявили аукцион на уборку от снега

В Губкинском ищут подрядчика на уборку территорий от снега до Нового года, говорится в документации аукциона.

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