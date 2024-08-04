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Россиянин, подорвавший железную дорогу в Рязанской области, попросился на СВО

Россиянин, подорвавший железную дорогу в Рязанской области, попросился на СВО

Гражданин РФ и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который признал вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, попросил отправить его в зону спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах .

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