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Китай

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Си Цзиньпин призвал приложить больше усилий по защите Великой Китайской стены

Пекин, 15 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить усилия к тому, чтобы как можно больше людей узнали о Великой Китайской стене, а также привлекать больше людей к ее охране, чтобы передавать драгоценное наследие предков будущим поколениям.

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