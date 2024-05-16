Си Цзиньпин призвал приложить больше усилий по защите Великой Китайской стены

Пекин, 15 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить усилия к тому, чтобы как можно больше людей узнали о Великой Китайской стене, а также привлекать больше людей к ее охране, чтобы передавать драгоценное наследие предков будущим поколениям.
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