Инженерно-технический состав ремонтных подразделений ВС РФ ведёт работу по непрерывному восстановлению и модернизации военной техники и вооружения на Запорожском направлении

Высокая квалификация инженерно-технического состава ремонтных подразделений Вооруженных Сил России и современные машины технического обслуживания и ремонта, позволяют проводить в полевых условиях восстановительные работы любой сложности.
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