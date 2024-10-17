Дептранс: «зайцев» у «Водного стадиона» стало гораздо меньше

По результатам усиленных проверок оплаты проезда в наземном городском транспорте у станции метро «Водный стадион» в октябре, выявлено на 18% меньше безбилетников по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.