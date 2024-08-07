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Царьград

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Вылазка в Курскую область под одобрение Госдепа. Американцы сделали особое замечание

Вылазка в Курскую область под одобрение Госдепа. Американцы сделали особое замечание

В Госдепе США сделали особое замечание после того, как украинские подразделения войск вторглись на территорию Курской области.

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