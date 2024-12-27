В этой статье рассмотрим, как выбрать колёса для садовой тачки

Михаил Сартин

Вся прелесть не в камерах, а ,как показывает практика, в подшипниках. Это та отрасль промышленности которую в нашей стране привели в упадок, а потом - развалили. А то Китайское г,,,но, которое называется подшипниками в этих колесах выдерживает напряженную работу на пару месяцев. Прикольно, но в продаже отечественных подшипников из подшипниковой стали просто нет. Когда я наотрез отказался покупать Китайские, мне предложили только Польские. Сделал ступицу немного шире, составную. С обоих сторон колеса подшипники, работает уже лет пять.