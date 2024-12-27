АвтоИдеи
Автомобили
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АвтоИдеи

151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Сартин
    Вся прелесть не в камерах, а ,как показывает практика, в подшипниках. Это та отрасль промышленности которую в нашей с...В этой статье рас...
  • Евгений Саваровский
    Дерут с народа деньги, сволочи. Мало все, мало. Вот где коррупция процветает.Поправки, увеличи...
  • Анатолий
    Не остановка по требованию и езда  в нетрезвом виде.получается,что одно и тоже???????? Теперь раздолье для носителей ...18 ноября 2024 го...

В этой статье рассмотрим, как выбрать колёса для садовой тачки

В этой статье рассмотрим, как выбрать колёса для садовой тачки

﻿﻿В этой статье мы узнаем, как выбрать колеса для садовой тачки. С давних времен человек стремился улучшить и упростить условия своего труда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Сартин
Вся прелесть не в камерах, а ,как показывает практика, в подшипниках. Это та отрасль промышленности которую в нашей стране привели в упадок, а потом - развалили. А то Китайское г,,,но, которое называется подшипниками в этих колесах выдерживает напряженную работу на пару месяцев. Прикольно, но в продаже отечественных подшипников из подшипниковой стали просто нет. Когда я наотрез отказался покупать Китайские, мне предложили только Польские. Сделал ступицу немного шире, составную. С обоих сторон колеса подшипники, работает уже лет пять.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх