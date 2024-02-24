Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко выступил с заявлением о том, что больше всего российских граждан в структуре оказания медицинской помощи не устраивает общее время ожидания ее получения.
Мурашко: Ожиданием оказания медпомощи удовлетворены только 35% пациентов
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(Мурашко: Ожиданием оказания медпомощи удовлетворены только 35% пациентов) а сколько процентов оказанной уже медицинской помощи удовлетворены?🤣😂
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19 час.
Руслан Техажев
Как быть довольным ожиданием медицинского осмотра, если в миллионом городе Екатеринбурге ожидаю посещения кардиолога в поликлинике горбольницы номер 3 с 18 октября 2023 по записи!
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19 час.
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