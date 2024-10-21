«Газпром-Югра» проиграл второй матч в чемпионате России по футзалу

Действующий чемпион России потерпел второе поражение с начала сезона. Накануне в регулярном чемпионате России по футзалу «Газпром-Югра» у себя дома проиграл «Норильскому Никелю», футболисты которого смогли реабилитироваться после предыдущего проигрыша в Югорске.
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