🇷🇺⚔️🇺🇦 Результат огневого поражения места временного размещения боевиков ВСУ🔥 #ВСУ #ПВД #ВСРФ #Прилет #СВО.
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🇷🇺⚔️🇺🇦 Результат огневого поражения места временного размещения боевиков ВСУ🔥 #ВСУ #ПВД #ВСРФ #Прилет #СВО.
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