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Царьград

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«Пермтрансжелезобетон» инициировал банкротство «Уренгойдорстрой», иск на 44,6 млн

«Пермтрансжелезобетон» инициировал банкротство «Уренгойдорстрой», иск на 44,6 млн

Компания «Уренгойдорстрой» оказалась под процедурой наблюдения после иска от «Пермтрансжелезобетон» на 44,6 миллиона рублей.

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